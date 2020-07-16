الرئيس التونسي يطالب الغنوشي بقائمة الأحزاب لتكليف رئيس جديد للحكومة

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس البرلمان بمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل لإجراء مشاورات لتكليف رئيس الحكومة المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان القيادي في حركة الشعب التونسية هيكل المكي قال لسكاي نيوز عربية، إنّ لائحة سحب الثقة من الغنوشي جرى إيداعها في مكتب البرلمان.

وأوضح القيادي في حركة الشعب التونسية، أنّه يستحيل الاستمرار في العمل تحت قيادة الغنوشي في البرلمان، مشيرا إلى أنّ النهضة تمارس ضغطا على بعض النواب والكتل للإبقاء على الغنوشي في رئاسة البرلمان.

وأضاف القيادي، أنّ تيارات الإسلام السياسي تتراجع في تونس ولا مستقبل سياسي لها في البلاد.