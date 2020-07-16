"التعليم": مدة الدراسة الفعلية في العام الجديد 189 يوما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يبدأ يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 لتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 وتكون (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

وأوضح وزير التعليم، أنَّ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، ستنطلق يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي انعقد "عبر الفيديو كونفرانس"، لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).