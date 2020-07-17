مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 17 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:22

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:05

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:31

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:31

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:19

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:28