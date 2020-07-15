وزير التعليم يكشف تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تم فتح باب التقدم لها يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على مبدأ الشراكة بين الوزارة وكبرى هيئات القطاع الخاص والعام والهيئات الدولية لضمان التطوير والاستمرارية ومواكبة احتياجات سوق العمل.

يهدف تطوير نظام التعليم الفني في مصر، إلى تحويل مصر إلي وجهة تصنيع عالمية، ويقوم نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية على عدة أهداف استراتيجية، منها:

-التركيز على الجودة من خلال الشراكات مع هيئات الاعتماد الدولية.

-الحفاظ على معادلة متوازنة من التعلم العملي والنظري، لتخريج طلاب يتمتعون بشخصيات متوازنة ومهارات قوية.

- اشتراك الهيئات الصناعية في المنظومة، لضمان تلبية نظام المدارس الجديدة، لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إحدى المحاور الأساسية لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، لتتماشى مع المعايير الدولية، وتطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية محليا ودوليا، حيث تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجيها شهادة مصرية معتمدة دوليا، تعكس جودة الخريجين، وقدرتهم على المنافسة.