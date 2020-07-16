وزيرة التجارة: برنامج جديد لدعم الصادرات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، وأكدت أن البرنامج سيعمل على تقسيم الشركات المصدرة إلى عدة فئات وفقا لمجال عملها ونشاطها وحجم أعمالها وكمية صادراتها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة رقمية بصندوق دعم الصادارت تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل العمل لخدمة المصدرين.

وذكرت خلال لقائها اليوم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عبر الفيديو كونفرانس أن النظام الحالي للمساندة واجه الكثير من المشكلات خلال فترة تطبيقه، وأن الوزارة تجري لقاءات مع الوزراء المعنيين لحل هذه المشكلات، خاصة وزيري المالية والزراعة، مشيرة إلى أنه تقررالاستمرار في تلقي طلبات المصدرين لصرف مستحقاتهم وفقا لهذا البرنامج لفترة استثنائية، بعد انتهاء فترة العمل به في نهاية يونيو الماضي.

وقالت الوزيرة أنها تعمل بقدر الإمكان على تذليل العقبات البيروقراطية أمام المصدرين، وتسهيل الإجراءات بما لايخالف الأعراف الدولية والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع المستثمر الوطني، في نفس الوقت الذي يتم فيه تشجيع المستثمر الأجنبي وتهيئة المناخ اللازم لجذب استثماراته للاستثمار في مصر بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التي يجلبها، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضحت "جامع" أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات هو الوصول إلى منتج مصري من هذه السلعة الهامة، لافتة إلى أن أزمة كورونا فرضت على قطاع الصناعة عدة تحديات، كان أهمها توفير السلع الأساسية للمواطن في ظل إجراءات الغلق التي فرضتها الدول لمنع انتشار الفيروس، واستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تضاؤل فرص العمل في بعض الدول، مؤكدة أنه رغم الأزمة إلا أن عجلة الإنتاج في مصر لم تتوقف.