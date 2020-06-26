تأكد من استهلاكك بعد الأسعار الجديدة.. خطوات قراءة فاتورة الكهرباء

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يتفاجأ الكثيرين باختلاف القيمة المطلوبة عن الاستهلاك الحقيقي، وبعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، أصبحت هناك تخوفات كثيرة حول إمكانية حدوث خطأ.

لذلك يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك طريقة قراءة فاتورة الكهرباء الشهرية، حتي يتمكن مشترك مرفق الكهرباء من قراءة الفاتورة بشكل سليم، والتأكد من صحتها.

وتستعرض "الوطن" في إطار ما تقدمه من خدمات يومية للمواطنين خطوات قراءة فاتورة الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

خانة رسوم النظافة:

يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح بين 3 جنيهات لـ 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.

خانة حاليا:

وهي الخانة التي يظهر بها آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

خانة سابقة:

هي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

خانة الاستهلاك:

وهي الخانة التي توضح عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة قيمة الاستهلاك:

وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة رسوم:

وهي التي يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون بين المستهلك وشركة الكهرباء.

خانة الإجمالي:

وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداد بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

خانة رقم اللوحة:

توضح رقم العداد المملوك للمستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجوده بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

خانة تاريخ الإصدار:

توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

خانة منطقة:

تحمل أرقام المنطقة التابع لها المستهلك.

خانة إدارة:

وتحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

خانة رصيد أقساط:

وهي الخانة التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

خانة المطلوب سداده:

وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.