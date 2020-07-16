برلمانية تشيد بلقاء السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، مؤكدة أن الدولة المصرية، تقف جنبا إلى جنب مع القبائل الليبية التي ترغب في استقرار دولتها، وإنهاء حكم المليشيات الإرهابية.

وأشارت مايسة عطوة في بيان لها، إلى إن عنوان الاجتماع تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد"، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر لن تقبل بأي حال وجود مليشيات إرهابية مدعومة من تركيا على حدودها.

وشددت وكيل القوى العاملة، على أن مصر لن تستطيع تحرير الأراضي الليبية من الاحتلال التركي، دون دعم ومساندة من الشعب الليبي، مشيدة بجهود مصر في تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.