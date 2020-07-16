الأوقاف: 6 ملايين جنيه من باب البر للأسر الأولى بالرعاية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، صرف 6 ملايين جنيه كدفعة أولى للعام المالي الحالي 2020/ 2021م من باب البر والإعانات من الموارد الذاتية للوزارة للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان.

كذلك قررت الوزارة، إدراج جميع هذه الأسرة في قوائم الأسرة المستهدفة في مشروع صكوك الأضاحي، إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة