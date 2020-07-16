الحكومة الألمانية: القمة الأوروبية المقبلة "تاريخية"

وصفت الحكومة الألمانية، اليوم، قمة المجلس الأوروبي المقبلة بالتاريخية، إذ تتطلب اتخاذ مواقف أوروبية موحدة، بخصوص حزمة من القضايا المهمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس، في تصريح للمجموعة الإعلامية الألمانية "فونكه جروب"، إن "فرصة تاريخية تتوفر لدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق بخصوص صندوق الإنقاذ الذي اقترحته بلاده مع فرنسا مؤخرا من اجل معالجة تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد ماس، تضامن بلاده مع الدول الأكثر تضررا من الجائحة، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لن يترك بلدا بحد ذاته لوحده في هذه الازمة.

وشدد ماس، على ضرورة اتخاذ مواقف موحدة على هذا الصعيد، موضحا أن "الوضع الراهن يحتم على الجميع معرفة أنه لن يخرج أي بلد على حدة من هذه الأزمة إذ لابد من تعافي جميع بلدان الاتحاد الأوروبي سويا.

وتأتي تصريحات ماس قبل يوم واحد من القمة التي تستمر يومين وبعد أسابيع من اقتراح ألماني - فرنسي بتخصيص صندوق انقاذ بقيمة 500 مليار يورو "566 مليار دولار" من أجل معالجة تبعات أزمة كورونا المستجد.

وتعد هذه القمة الاجتماع الأول الذي يعقد تحت الرئاسة الدورية لألمانيا التي بدأت في مطلع يوليو الجاري وتستمر حتى نهابة يناير المقبل.