البابا يشارك في مئوية برنامج "بيت على الصخر" متحدثا عن الأسرة المسيحية

أجرى برنامج "بيت على الصخر"، الذي يذاع على قناة "سي تي في" القبطية، حوارًا مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإذاعته في الحلقة رقم (100) من البرنامج.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا استقبل أسرة البرنامج بالمقر البابوي بالقاهرة، حيث أجرت معه الإعلامية نانسي مجدي حوارًا دار حول الأسرة المسيحية تناول خلاله البابا العديد من القضايا الخاصة بالأسرة وكيفية بناء أسرة مسيحية وبيت مبني على الصخر.

وأضاف حليم، في بيان له، أنه من المقرر أن تذاع الحلقة يوم الجمعة 31 يوليو الجاري الساعة التاسعة مساءً.