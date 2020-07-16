مجلس أعيان ومشايخ ليبيا يشيد بلقاء الرئيس السيسي

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ القبائل الليبية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى بزعماء القبائل الليبية منذ الصباح وحتى ما بعد الغذاء، لتناول آخر المستجدات.

وأضاف "المصباحي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ضم جميع ممثلي الطوائف والقبائل الليبية ويعكس رغبة جميع الشعب الليبي.

وأكد أن القبائل العربية لا تهتم كثيرا بالسياسة، ولكن كل ما تريده هو عودة المؤسسات الليبية لممارسة عملها، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل المشكلة الليبية إلا بعد خروج المستعمر من ليبيا، وتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، حيث اقتنع الليبيون جميعا بأن أردوغان قد جاء إلى ليبيا ليبقي فيها، وخصوصا المنطقة 3، والتي بها الكثير من الخيرات الليبية: "يبحث عن مصدر ليحي نظامه في ليبيا، وإعادة تمركز وربط جديد مع أوروبا بعد رفضه في الاتحاد الأوروبي ويريد أن يدخل في مساومات أخرى".

وتابع: "تفاصيل اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خرجت عن البروتوكولات، وكنا بين أهالينا، وكان هناك تنسيق في كل شيء، وحرص القائمون على ذلك على راحة الناس في كل شيء وكان فيه رقي في طريقة الاستقبال".