السيسي: الجيش المصري سيكون تحت قيادة شيوخ القبائل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة المصرية عندما ستدخل ليبيا، سيكون شيوخ القبائل على رأسها بالعلم الليبي.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن القبائل الليبية لها دور في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يشمل في البداية تحقيق التماسك والترابط بين القوة الوطنية الليبية لدعم القرارات السياسية والعسكرية والتصدي لأية مخططات للعمليات النفسية بأبعادها والتعاون في توفير احتياجات القوات، ومخاطبة الرأي العام العالمي بتأييد التدخل المصري ورفض انتشار الميليشيات، وضرورة وقف نقل المرتزقة والضغط على الأطراف الرافضة لوقف إطلاق النار والعودة إلى مسارات الحل السياسي.

وتابع: "مصر عازمة على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الليبيين حماية لأمننا المشترك، والقوات المصرية ستعمل خلف الجيش الليبي الوطني وقبائل ليبيا ذات التاريخ الطويل والمضئ الذي مثل طاقة نور في تاريخ المقاومة العربية ضد الاحتلال والظلام".