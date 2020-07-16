السيسي: مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات للاستجابة لنداء البرلمان الليبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه إذا كان الأشقاء في مجلس النواب الليبي، هم السلطة الشرعية الوحيدة التي انتخبها الشعب بكامل إرادته، طلبت من الجيش المصري إذا اقتضى الأمر التدخل لحماية السيادة الليبية، وتأمين مصالح الأمن القومي لمصر وليبيا، فإنّ مصر على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات تحقيقًا للمصالح المشتركة في مجابهة هذه التهديدات.

الرئيس: نجاح مصر بالتعاون مع الجيش الوطني الليبي لن يتحقق دون تكاتف قبائل ليبيا

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أنَّ نجاح مصر بالتعاون مع الجيش الوطني الليبي وأي من الدول الصديقة والشقيقة في تحقيق الأهداف المرجوة لن يتحقق دون التكاتف والتضامن والتعاون الكامل للقبائل الليبية.

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ القبائل الليبية لها دور في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يشمل في البداية تحقيق التماسك والترابط بين القوة الوطنية الليبية لدعم القرارات السياسية والعسكرية والتصدّي لأي مخططات للعمليات النفسية بأبعادها والتعاون في توفير احتياجات القوات، ومخاطبة الرأي العام العالمي بتأييد التدخل المصري ورفض انتشار الميليشيات.