القبائل الليبية: عندما دعانا أمير قطر لم يذهب إليه أحد

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ القبائل الليبية، إنه عندما دعا الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، القبائل الليبية لصنع مصالحة فيما بينهم، لم يذهب إليه أحد، أو حتى قبيلة واحدة.

وأضاف "المصباحي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن القبائل الليبية على أتم الاستعداد على الحفاظ على أرواح المصريين الموجودين في ليبيا: "أحنا بنعامل العمالة المصرية في ليبيا أحسن مما يتم معاملتهم في مصر"، موضحا أن الرئيس التركي، استعان بمجموعات مسلحة من اليمن وسوريا وغيرها من الدول.

وأكد أن المطمع التركي في النفط والحقول، واستغلال الثروات، يشير إلى أن المعارك التي ستدور في ليبيا ستكون قوية بين الجيش المصري والتركي على الأراضي التركية، وهو ما يعكسه الكميات الضخمة من الأسلحة التركية التي تأتي إلى الأراضي الليبية يوميا.