القبائل الليبية: الجيش المصري صاحب بيت ولا يستأذن في الدخول

نقل الشيخ حافظ خطاب، أحد حكماء قبيلة المنفة، تحيات القبائل الليبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أنها من الشعب الليبي كله.

وأضاف خلال حضوره لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية: "هذه القبائل تقول في رسالتها، نحن عاجزون عن تقديم الشكر لكم ولحكومة مصر ومجلس نوابها وشعبها وفي مقدمة الجميع القوات المسلحة".

وتابع: "لا يخالجنا شك في أن مصر وشعبها هم عوننا حتى دون أن نطلب منهم التدخل، فهم الأقرب لنا عرفيًا واجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا، نحن أسرة واحدة وشعب واحد".

وأردف: "مصر وليبيا شعب واحد، ولا نقبل التفريق بين الشعبين، ومن ناحية التفويض فأولًا صاحب البيت لا يستأذن في دخوله، لكن سلطتنا الشرعية والمعترف بها دوليًا هي مجلس النواب الذي سمح للجيش المصري بالتدخل حماية لليبيا ولأمنها القومي والأمن القومي المصري الذي هو لصيق للأمن القومي الليبي، فنحن في مصير واحد وفي قضية واحدة".