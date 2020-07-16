بعمل فني واحد.. التعليم والثقافة يطلقان مسابقة الترجمة لشباب الجامعات
كتب:
إسراء حامد محمد
10:00 م | الخميس 16 يوليو 2020
أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن إطلاقها لمسابقة الترجمة لطلاب الجامعات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "ترجم، ابدع"، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى www.targem-eg.com ، وتستعرض "الوطن" أهداف المسابقة والشروط المطلوبة للاشتراك بها، والجدول الزمني لها.
أهداف المسابقة
- دعم طلاب الجامعات وتنمية خبراتهم ومهاراتهم.
- حث شباب الجامعات على المشاركة والاندماج الإيجابي في الأنشطة الجامعية والثقافية وفي المجتمع بشكل عام.
- إطلاق طاقة الشباب الإبداعية.
- إلقاء الضوء على الخبرات الشابة المتميزة التي تدرس الترجمة بالجامعات المصرية من خلال استغلال الثراء المعرفي والثقافي الذي أنتجه كبار المفكرين والأدباء بمختلف اللغات.
- حث هؤلاء الشباب على التعرف على الثراء المعرفي الثقافي وترجمته من مختلف اللغات ليضاف إلى رصيد الثقافة والمعرفة المصرية والعربية.
- نقل الخبرات بين الأجيال وترسيخ روح الفريق والعمل الجماعي.
- الاستفادة من وقت فراغ الشباب في نشاط مفيد خاصة خلال فصل الصيف.
- فرصة متميزة لشباب الجامعات من ذوي الهمم المتميزين في اللغات والترجمة.
الشروط المطلوبة
- يقتصر التقدم للمسابقة على طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغات بالجامعات الحكومية المصرية.
- ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة وقت التقدم للجائزة عن 35 عاما.
- يقتصر التقدم للمسابقة على التسجيل من خلال استمارة التقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة فقط.
- تشكيل فريق الترجمة بحد أقصى خمسة أشخاص من الجامعة نفسها للعمل الواحد، مع الالتزام التام بموعد تسليم العمل.
- يحق لكل جامعة ترشيح فريق ترجمة واحد عن كل لغة.
- لا يحق لفريق الترجمة التقدم لترجمة أكثر من عمل واحد.
- لا يجوز للمترجمين نشر الترجمة أو أي جزء منها خلال فترة المسابقة.
- لا يجوز للمترجمين الفائزين بالمسابقة نشر العمل المترجم إلا من خلال المركز القومي للترجمة.
-لا يحق للفائز بجائزة المسابقة التقدم بالعمل نفسه لأي من مسابقات الترجمة الأخرى قبل انقضاء خمسة أعوام.
- تتم الترجمة من اللغة المعنية مباشرة إلى اللغة العربية دون لغة وسيطة.
- لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى فى الوقت نفسه.
- جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة ولن يلتفت لأي شيء يخالف الوارد بالموقع.
- ضرورة الالتزام الكامل بشروط المسابقة وبالموعد النهائي للتقدم ولتسليم الأعمال.
الجدول الزمني للمسابقة
المرحلة الأولى: تقديم الأعمال المشاركة فى المسابقة، حيث يبدأ التسجيل على الموقع وتحديد العملالذي تم ترجمته في الفترة بين 15 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل.
المرحلة الثانية: إفادة القبول، بعد مراجعة الأعمال المطلوبة تتلقى الفرق المشاركة في الترجمة إفادة بقبول العمل في المسابقة من المركز القومي للترجمة في موعد أقصاه 1 سبتمبر المقبل.
المرحلة الثالثة: تلقي الأعمال المترجمة من خلال رفعها على الموقع الإلكتروني للمسابقة في موعد أقصاه 1 يناير 2021.
المرحلة الرابعة: إعلان النتائج والفائزين من خلال الموقع المخصص للمسابقة.