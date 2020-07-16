المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قطر وتركيا يتحكمون بنا.. هذه حياه سوداء

قال الشيخ صالح الفندي، رئيس المجلس الأعلي لمشايخ وأعيان ليبيا، إن كلمة الرئيس السيسي تجاه ليبيا صادقة وشرف عظيم أن نكون بمصر العروبة وقلب الأمة العربية النابض: "معقولة ليبيا تتحكم فيها قطر وتركيا، ياراجل هذه حياة سوداء، الموت ولا العار، ومفوضين تفويض كامل الجيش المصري لدخول ليبيا ونحن نسعي لتحرير ليبيا".

وأضاف "الفندي"، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن قبائل المنطقة الغربية متضرره بعدما تم حرق المنازل وتهجير الأهالي منها، وليس ببعيد على أهالي المنطقة الغربية التنازل الكامل ومد الإيدي بالسلام عبر الحكومة والخارجية المصرية لكل الأشقاء المصريين: "مبادرة الرئيس السيسي بأن يخرج الأتراك خارج ليبيا والميليشيات تسلم سلاحها ونحن نتنازل عن دمائنا وبيوتنا في سبيل ليبيا".

ووجه رسالة لليبيين بالمنطقة الغربية،: "نريد أن نأتي لصندوق الاقتراع الذي يأتي به الليبيون، ونحن ضد العصابات".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصل رسالة مفادها بأن أي اعتداء على ليبيا هو اعتداء على مصر: "نحن جاهزون بأموالنا وأولادنا وجاهزون لأي حل سلمي"، مشيرا إلى أنه لا يدعوا للقتال أو الدماء ولكن كأخوة: "نشكر مصر وأهل مصر ونشكر وزير الخارجية المصري".