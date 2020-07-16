2000 دولار راتب شهري.. المرصد السوري يكشف تمويل أردوغان للإرهاب بليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المرصد يتحدث منذ عام 2012 عن قضية استغلال تركيا لمأساة اللاجئين ومتاجرتها بهم ومحاولة الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مليارات وعشرات المليارات من اليورو، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يريد تصدر المشهد، على أساس أنه يأوي أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي عبر "سكايب"، ببرنامج "آخر الأسبوع"، على قناة "صدى البلد"، ان أردوغان يريد القول إن الدول العربية لا تساعد اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن السوري يعيش كأنه مواطن مصر، ولا يعيش كلاجئ، بينما يعيش كلاجئ في تركيا، وأغلبية الأتراك يتعاملون معه بعنصرية.

وتابع بأن تركيا تستغل الملف بشكل مزدوج من خلال التهديد بإطلاق الإرهابيين إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن من ذهب إلى ليبيا للقتال فهو إما يبحث عن الاموال أو مؤمن بأردوغان.

وأشار إلى أن المجموعات المتطرفة المصنفة كجماعات جهادية، عاد منها نحو 10 آلاف إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، بينهم 3000 من حملة الجنسية التونسية الذين شاركوا مع داعش في القتال على أرض سوريا، لافتًا إلى أن بعض الأطفال السوريين انتقلوا إلى ليبيا دون علم ذويهم.

وواصل: "رصدنا 2000 دولار كراتب شهري، تدفعها تركيا للعناصر التي تذهب لليبيا، و5000 دولار للمصاب بجراح، وفي الشهر الأول لم يحصلوا على رواتبهم، لكن بمجرد حدوث التقدم الذي حققته حكومة الوفاق حصلوا على مرتباتهم بالكامل".