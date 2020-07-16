بسمة وهبة تصف مواقع التواصل الاجتماعي بـ "أرض الجبناء"

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مواقع السوشيال ميديا تسببت في الكثير من حالات التنمر والانتحار، وأصبحت خطرا شديدا على المجتمع، في ظل المتآمرين، واصفه مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت "أرض الجبناء"، مضيفة: "القتل في الماضي كان من خلال سكينة أو مسدس، لكن القتل الآن ممكن ببوست على الفيس بوك".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، على شاشة "ON E"، أن هناك ملايين على السوشيال ميديا تّقتل من وراء كيبورد وشاشة، أو تعليق على أي موقع من مواقع السوشيال ميديا، "السوشيال ميديا أرض الجبناء، إلا من رحم ربي، فالكلمة تقتل وتهد بيوت وتدمر مجتمعات، وعلى الجميع تفهم ذلك".

وتابعت: "كل يوم نتأكد أن العدو يستخدم السوشيال عشان يدمر مجتمعنا، العدو يخلق خناقات وتريندات تافهة ليغطي على الإنجازات"، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبات ضد ممارسات البعض لمواقع التواصل الاجتماعي، "متخلوش حد يبتزكم أبدًا، واللى يشتمك على السوشيال ميديا قدم فيه بلاغ.. وأناشد النواب بتغليظ عقوبات على مغتالي الناس معنويًا على السوشيال ميديا".