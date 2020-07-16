متخصص في الشأن الليبي: السيسي استجاب في مجمل حديثه لمطالب الليبيين

علق خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ القبائل الليبية اليوم، قائلًا: إنه لم يحدث أبدًا، أن زعيمًا خاطب أهل ليبيا بهذا المستوى من الاحترام والتقدير، الذي عبر عنه الرئيس في كلامه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "ON E"، أن الرئيس استجاب في مجمل كلامه لمصالح الشعب الليبي، في إطار الدور المصري الاستراتيجي، ليس دفاعا عن أمن مصر ومصالحها فقط، لكن الانتصار لمصالح ليبيا أيضًا، حيث تواجه غزوًا تركيًا، إذ وجه رئيس الجمهورية رسائل إلى الداخل والخارج.

وتابع: أن الرئيس أكد أن مصر مستعدة للاستجابة لمطالب الشعب والبرلماني الليبي، للتواجد العسكري في ليبيا متى دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن مصر تؤيد التسوية السياسية، عسى أن يؤدي ذلك إلى إقناع المجتمع الدولي، بأن يسعى جادا وجاهدا لوضع حد للحرب الراهنة في ليبيا، وإخراج تركيا من المشهد السياسي والعسكري.

وأردف، أن البرلمان الليبي الذي طلب من مصر أن تتدخل في ليبيا، هو الجهة الوحيدة الشرعية المنتخبة، حيث يواجه حكومة السراج غير المنتخبة التي تسببت في التدخل التركي.

وشدد، على أن الجيش الوطني الليبي، أكد استمراره في الدفاع عن مصالح وثوابت الشعب الليبي وسيادته على وطنه وأراضيه.