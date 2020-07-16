المسماري: أردوغان اتخذ من منشآت مدنية نقطة ارتكار لعملياته الإجرامية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه لا زالت تركيا تدفع بمزيد من عناصر المرتزقة والميليشيات وقوات من الجيش التركي ومعدات وأسلحة متطورة نحو منطقة غرب ليبيا، موضحًا أنه لا زالت مصراته بمطارها ومينائها قاعدة رئيسية لاستقبال الإمدادات التركية.

وأضاف "المسماري"، وذلك خلال مؤتمر صحفي له الآن، أن الغازي التركي المعتوه رجب طيب أردوغان، يحاول أن يجعل من قاعدة عقبة ابن نافع في الوطية قاعدة ارتكاز وانطلاق لبقية العمليات الإجرامية، من خلال تركيب منظومات دفاع جوي وانشاء مخازن ومنظومات تشويش، ومستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الغازي التركي يتخذ من منشآت مدينة وعسكرية كمراكز لتمركز الجيش التركي والميليشيات والعناصر الإجرامية، مثل مطار الكلية الجوية والمطارات العسكرية والمدنية في هذه المنطقة.