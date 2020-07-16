"إن كنتُ مأكولا فكن أنتً آكلي".. حكاية بيت شعر لشيخ قبيلة بحضور السيسي

"إن كنت مأكولا فكن أنت آكلي.. وإلا فألحق ولما أمزق"، بيت شعر قاله الشيخ الطيب الشريف خير الله أحد مشايخ ليبيا من قبائل العبيدات، في كلمته، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الذي جمعه بعدد من شيوخ وأعيان القبائل الليبية من أجل مناقشة الأزمة الليبية، وما تمر به الأيام الأخيرة من أحداث وتدخل تركي في أراضيهم.

خلال المؤتمر، تبادل شيوخ القبائل الكلمات حول الترحيب بدخول جيش مصر في ليبيا من أجل إيقاف الغزو التركي في الأراضي الليبية، وذلك من خلال عدة جمل حملت كلمات ودودة، ومن بينها كلمات الشعر الشيخ الطيب الشريف، والتي تعود لزمن ماض.

خلال إلقاء شيخ القبيلة لبيت الشعر ذكر أنه قيل من قبل خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان، للإمام علي بن أبي طالب.

في كتاب الذهبي "سير أعلام النبلاء"، ورد أن الخليفة المحاصر عثمان بن عفان استنجد يوم الدار بعلي بن أبي طالب، واستشهد في خطابه بهذا البيت، وقال الزبير بن بكار: "حدثني محمد بن الحسن أنه لما كثر الطعن على عثمان فكتب إلى علي".

وقال عثمان لـ علي: "أما بعد، فقد بلغ الحِزامُ الطُّـبْيَين، وخلف السيل الزبى، وبلغ الأمر فوق قدره، وطمع في الأمر من لا يدفع عن نفسه: فإن كنتُ مأكولا فكن خيرَ آكل، وإلا فأدرِكني ولما أمزقِ".

وذكر كتاب الذهبي أنه ما كان من علي إلا أن بعث بابنيه الحسن والحسين يحرسانه.