لو مش هتدبح السنة دي.. تعرف على أسعار صك الأضحية

يلجأ الكثير من المسلمين إلى شراء صك الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في حال عدم القدرة على شراء الأضحية كاملة وذبحها، خاصة مع ارتفاع أسعارها، مقارنة بانخفاض سعر الصَّك، وتوفيرًا لعناء الذبح.

وتستعرض "الوطن"، سعر صك الأضحية في عدد من المؤسسات الخيرية على النحو التالي:

سعر صك الأضحية في وزارة الأوقاف

وحددت الوزارة المبلغ المستحق لصك الأضحية حسب تقسيمة الشريعة الإسلامية فيما يتوافق مع الأسعار الموجودة في السوق المحلية والتي تتحدد بمبلغ 1800 جنيه.

ويمكنك الاطلاع على منافذ التبرع بالصك من هنـــــــا.

سعر صك الأضحية في بنك الطعام المصري

جاء سعر صك الأضحية البلدي في بنك الطعام المصري 3300 جنيه، وصك الأضحية المستورد بـ1900 جنيه، ولحوم الصدقات 200 جنيه (3 كيلو).

ويبلغ نصيب الفرد من أضحية الصك البلدي 9 كيلوات جرامات، بعدما يقوم بالتواصل مع المؤسسة لتحديد موعد استلام الكيلوات الخاصة به.

ويمكن للفرد شراء الصك عن طريق رقم المؤسسة أو موقعها الإلكتروني، أو عن طريق تطبيق ميجا خير، أو من خلال منافذ فوري، أو عن طريق خدمة فودافون كاش.

سعر صك الأضحية في جمعية الأورمان

وتقدم جمعية الأورمان صك الأضحية هذا العام مستورد "صغير، وكبير"، وصك بلدي، كما يمكن تقسيط قيمة الصكّ وجاءت الأسعار كالتالي:

- صك المستورد الصغير 1950 جنيهًا (750 جنيهًا مقدم و240 جنيهًا على 5 شهور).

- صك المستورد الكبير 2550 (750 جنيهًا مقدم و360 جنيهًا على 5 شهور).

- صك البلدي 3100 جنيه (1000 جنيه مقدم و420 جنيهًا على 5 شهور).

ويمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو BEE أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم المؤسسة.

سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير

حددت مؤسسة مصر الخير سعر صك الأضحية بـ 3500 جنيه، نظير لحوم بلدية وزنها 27 كيلو جراما، يحصل المتبرع على 9 كيلو جرامات ويذهب 18 كيلو جراما للمستحقين من الأسر على مستوى الجمهورية.

ويمكن شراء الصك من خلال أقرب فرع من فروع مؤسسة مصر الخير، أو الاتصال على الرقم 16140، أو من خلال فوري أو عن طريق موبايل أبلكيشن مصر الخير.

ويمكنك الاطلاع على أسعار الأضاحي هذا العام من هنــــــــا، والاطلاع على أسعار اللحوم من هنـــــــــا.