البيت الأبيض: ترامب لن يتوقف عن استخدام "تويتر" وحسابه آمن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوقف عن استخدام "تويتر".

وأضافت "ماكناني" للصحفيين "الرئيس سيبقى على تويتر"، موضحة أن حسابه كان آمنا خلال اختراق منصة التغريدات القصيرة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا فدراليا في اختراق موقع "تويتر"، عقب سيطرة هاكرز على حسابات تخص شخصيات مشهورة.

من جهته، أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اختراق محتمل لحسابات عدد من الشخصيات المعروفة.

وأشارت المعلومات الأولية، إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير بيل غيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "البيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز"، بأن عمليات الاختراق طالت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ورجل الأعمال مايكل بلومبرغ، والمغني كانييه ويست، ومؤسس شركة "أمازون" جيف يبزوس، بالإضافة إلى حسابي شركتي "أوبر" و"آبل".

ولم تتضح على الفور تفاصيل الاختراق، لكن أبعاد المشكلة تشير إلى أن الاختراق طال حسابات عديدة، ولم يقتصر على خدمة واحدة.