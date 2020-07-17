مستشار الرئيس يكشف أسباب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الوضع الحالي لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مصر.

وأكد مستشار الرئيس أنه ما زالت هناك نسب وفيات، وإصابات تحتاج إلى مستشفيات، مشددًا على ضرورة استمرار الوقاية والاحترازية واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي، والتي توصي بها الدولة لأنها أساسية ومهمة.

وعن انخفاض أعداد الإصابات، أضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن انخفاض الإصابات كان متوقعًا، "اللي أحنا فيه النهاردة الحمد لله عليه، عدد الحالات الايجابية بيقل، الحالات البسيطة التي لا تشكو من اعراض بتزيد، يعني الوضع أحسن، مفيش أزمة في دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة أو البحث عن أسرة، دي كلها الحمد لله ظاهرة جيدة".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة بدأت الفتح بشكل تدريجي ولم تفتح كل شيء، كما أن الأشياء التي تم فتحها كانت بحذر شديد، "بنلاقي أثناء التعامل في الأماكن الحكومية والعامة واضعين مكان أقدام على الأرض بحيث يكون فيه تباعد، استخدام الكمامات زادت محدش بقى يبوس حد زي الأول، هناك ظاهرة نلاحظها كأطباء، أن شراسة الفيروس بدأت تقل في حدة الأعراض وحدة الإصابة".