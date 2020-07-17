بينهم مسنة سويسرية.. تعافي 121 مصابا بكورونا في جنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المحافظة من أقل المحافظات تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا، موضحا أن جنوب سيناء حققت معدلات شفاء عالية مقارنة بعدد الإصابات.

وأضاف رخا أن أعداد المتعافين من الفيروس في زيادة مستمرة حيث خرج 121 حالة مصابة من مستشفيات وأقسام العزل، خلال الأسبوع الماضي، بعدما تحسنت صحتهم، منوها بتعافي مسنة من أصل سويسري تبلغ 90 عاما وخروجها من العناية المركزة بمستشفى طور سيناء العام بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة العزل والعناية بالحجر الصحي.

وأوضح أن المسنة السويسرية حولت من مستشفى دهب المركزي إلى قسم العناية المركزة بمستشفى طور سيناء العام بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ لوضعها على أجهزة التنفس الصناعي وتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، أن المصابة كانت تعاني من التهاب رئوي مصحوب بارتفاع شديد في درجة الحرارة وكحة مع صعوبة شديدة بالتنفس.

وأكد أن قسم العزل بنزل الشباب في شرم الشيخ استقبل 140 مصابا بالفيروس التاجي، منذ تخصيصه كحجر صحي لمصابي كورونا المستجد، مشيرا إلى أن 20 مريضا مازال يخضع للعلاج اللازم وأن حالتهم العامة في تحسن مستمر.