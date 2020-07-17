جامعة عين شمس الـ8 إفريقيا في تصنيف Leiden الهولندي لعام 2020

أحرزت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، تقدما ملحوظا في تصنيف "ليدين" Leiden للأبحاث العلمية في نسخته الصادرة لعام 2020 بتقدمها 6 مراكز عن العام الماضي، وبذلك تحتل الجامعة المركز 576 مقارنة بالعام الماضي من بين 1200 جامعة على مستوى العالم تدخل ضمن هذا التصنيف.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يعتمد التصنيف على تقييم عدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة والمدونة فى قاعدة بيانات Clarivate web of science، وكذلك حجم الأبحاث المنشورة مباشرة للباحث مقابل حجم الأبحاث المنشورة مشاركة بين الباحثين، إلى جانب مؤشر البحث العلمي، ومؤشر التعاون بين الباحثين في مختلف المجالات والجامعات، ومؤشر إتاحة الأبحاث بشكل مجاني، وأخيرا مؤشر النوع أو المساواة بين الجنسين.

وبوصول جامعة عين شمس لهذا المركز فإنها تصبح بذلك الثامنة إفريقيا والثانية على مستوى الجامعات المصرية في هذا التصنيف.