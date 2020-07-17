تعافي 177 مصابا بكورونا في شمال سيناء

قال مصدر طبي في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، إن عدد الحالات التي تعافت خلال الفترة القليلة الماضية هي 177 حالة، وذلك من مجموع 304 حالات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن عدد حالات العزل في مستشفى العريش العام 7، إضافة إلى 7 آخرين في مستشفى بئر العبد النموذجي، و12 حالة عزل منزلي، وكان قد وصلت عدد الحالات المتوفاة إلى 14 حالة.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بشمال سيناء، أن عدد الحالات انخفض مقارنة بالأسابيع الماضية، بالتزامن مع نشر التوعية الصحية من خلال الندوات والمؤتمرات بمشاركة مراكز الشباب والأندية ودور الثقافة والجمعيات الخيرية.