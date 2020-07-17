رئيس نقابة "السكة الحديد": زيادة بالرواتب بداية من أغسطس

أكد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن شركة ترانس آي تي المنوطة بتكنولوجيا المعلومات بهيئة السكة الحديد انتهت من تعديل مدخلات برنامج الساب طبقا لقرار رئيس الجمهورية بمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية 12% اعتبارا من 1 يوليو 2020 بالإضافة إلى زيادة حافز الدرجة بقيمة 200 جنيها للدرجات حتى الثالثة و250 جنيها للدرجة الثانية و300 جنيه للدرجة الأولى و325 للدرجة الممتازة و350 جنيه للقيادية.

وقال فكري، في تصريحات له، إنه تم تعديل مدخلات قيمة ضريبة الدخل الجديدة بعد زيادة حد الإعفاء ليكون إجمالي الدخل السنوي من واحد جنيه حتى 15 ألف جنيه سنويا معفاة نهائيا من ضريبة الدخل، ومن 15 حتى 30 ألف جنيه سنويا، تستحق ضريبة دخل بنسبة 2.5% ومن 15 حتى 45 ألف جنيه سنويا تستحق ضريبة دخل 10% سنويا ومن 45 حتى 60 ألف جنيه تستحق ضريبة دخل 15%.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد: "هذه الإجراءات اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل العاملين، حيث سيشعر جميع العاملين بالهيئة بزيادة ملحوظة في رواتبهم اعتبارا من شهر أغسطس القادم مع صرف المستحق المتأخر لهذه الزيادات عن شهر يوليو الحالي".