20 مرشحا للشيوخ تقدموا بأوراقهم في المنوفية

قال مصدر مسؤول في مديرية أمن بالمنوفية، إنّ 20 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية، أمام لجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور هاني فهمي مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أنّ عدد المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ في المنوفية الذين أجروا الكشوفات الطبية بلغ عددهم 35 شخصا، مؤكدا استمرار الكشف الطبي حتى السبت المقبل.

وأضاف مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، لـ"الوطن"، أنّه لم يتم رفض أحد المرشحين بسبب الكشوفات الطبية، موضحا أنّ 3 مستشفيات تتولى الكشف على المرشحين، وهي شبين الكوم التعليمي، بركة السبع المركزي، والباجور.

ويواصل مرشحو مجلس الشيوخ في المنوفية التقدم بأوراق ترشحهم للجنة المشرفة على الانتخابات في مقرها بمحكمة شبين الكوم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط المحكمة وانتشار الحواجز الأمنية.

وأجرى 10 مرشحين لمجلس الشيوخ في محافظة المنوفية أمس، الكشف الطبي استعدادا لتقديم أوراق ترشحهم في الإنتخابات، وهم محمد محمد عبدالفتاح حسين، ومحمد سلام محمد سلام، وممدوح محمد عبدالله شتيوي، وعرفات عبدالرؤوف يوسف يوسف، وندا محمد عبدالغني، ومحمد جمال أمين بهجت، ومحمود أحمد الكفراوي، ومحمود هيبه، إبراهيم المغربي، وزينب حامد درويش، ومحمود جعفر، وأمين أفندي.