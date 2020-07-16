محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتاكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذا تكثيف المتابعة على النظافة وعدم تراكم القمامة بالشوارع وتشكيل مجموعات عمل من منظومة النظافة طوال فترة أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، والتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لعرض كميات وفيرة من اللحوم وتوفير السلع الأساسية بأسعار اقتصادية للمواطن البسيط لسد احتياجاته خلال أيام العيد.

فيما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها للحفاظ على أرواح المواطنين وكذا التنبيه على مديري المجازر بضرورة فتح المجازر طوال أيام العيد مجانا والعمل على تنظيم عملية الذبح والكشف عليها.

وأكد محافظ المنوفية، على عمل نوبتجيات من الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار 24 ساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه في حالة الأعطال المفاجئة، مشددا على عدم قطع التيار الكهربائي أيام إجازة عيد الأضحى والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها.

وشدد المحافظ على ضرورة الترصد اليقظ لمنع البناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص والاعتداء على أراضي أملاك الدولة.

وفي إطار استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ وجه المحافظ بمراجعة التجهيزات الخاصة بكل مركز انتخابي واستكمال احتياجات المقرات بحيث تظهر المحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ بالشكل والمستوى اللائق بها، مشددا على تمهيد وتسوية الطرق والحفاظ على المظهر العام والجمالي للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، على استقبال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لكافة شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.