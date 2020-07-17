6 مقاعد لـ"الوفد" في القائمة و10 مرشحين فردي بانتخابات الشيوخ

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب أرسل 6 أسماء للدفع بهم في قائمة "من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الحزب سيدفع بياسر الهضيبي في محافظة القاهرة، وطارق تهامي وأمل رمزي في محافظة الجيزة، وطارق عبدالعزيز في محافظة الدقهلية، وحازم الجندي في محافظة الغربية، والمستشار محمد ضيف الله في محافظة الإسكندرية.

وأضاف أبوشقة أن الحزب لم يحدد عدد مرشحيه على الدوائر الفردية في المحافظات حتى الآن، وجاري العمل على تجهيزها لتقديم أوراق ترشحها للهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشح.

وكشف مصدر وفدي لـ"الوطن"، أن الحزب سيدفع على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بـ10 مرشحين بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى التي تشارك في القائمة الانتخابية الموحدة.