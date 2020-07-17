أهالي بورسعيد يشتكون من انقطاع مياه الشرب

اشتكى أهالي بورسعيد من انقطاع المياه وضعفها في بعض الأحياء، مساء أمس واليوم، مطالبين بإيجاد حل خاصة وأنهم يعانون شدة الحرارة في فصل الصيف.

وقالت أميرة محمود ربة منزل، إن انقطاع المياه بالتزامن مع شدة الحرارة وانتشار فيروس كورونا يسبب خطورة على صحة الناس الذين يحتاجون المياه للطعام والنظافة الشخصية على الأقل.

وأضافت أن المحافظة أعلنت عن قطع المياه، ثم إعادتها في التاسعة صباح اليوم وحتى الآن ما زالت مقطوعة.

وقال صلاح الزيني بالمعاش، إن أهل المحافظة لم يعتادوا على قطع المياه وبالتالي ليس لديهم براميل أو إمكانيات تسمح بتخزين المياه عند انقطاعها، "نضطر لشراء المياه المعدنية من محلات البقالة بأسعار عالية".

واشتكى عبد العزيز البنا، من سكان قرية أم خلف جنوب بورسعيد، من انقطاع المياه عن الجنوب ثلاثة أيام لأعمال الإصلاحات، مؤكدا أن القرية تشتري المياه بأضعاف ثمنها للشرب والطعام فقط وأطفاله أصابهم أمراض جلدية بسبب عدم الاستحمام وشدة حرارة الطقس.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال النحاس رئيس محطة مياه الشرب بالرسوة التابعة لهيئة قناة السويس، والمسؤولة عن المياه في بورسعيد، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة تقوم بعمل تحسينات وتعديلات في خطوط مياه الصرف الصحي ببورفؤاد وتتطلب ذلك قطع مياه الشرب عن بورفؤاد اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الخميس وحتى انتهاء الأعمال في صباح اليوم الجمعة.

وأكد أن محطة مياه الرسوة رفعت حالة الطوارئ لعمل مناورات التشغيل اللازمة، لتحقيق المطلوب بأقل تأثير سلبي يشعر به السكان.

وأشار إلى أن مناورات التشغيل تتم أثناء خروج بعض الوحدات من الخدمة بشكل تدريجي، وتشغيل جزئي لوحدات أخرى.

وكانت شركة مياه الشرب ببورسعيد أعلنت قطع المياه عن مدينة بورفؤاد بالكامل، اعتبارا من مساء أمس الخميس وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

ولفت إلى أنه سيجري خفض ضغط المياه على مدينة بورسعيد وبورفؤاد من الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس، نتيجة وجود إصلاحات مهمة وضرورية بشبكة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد.