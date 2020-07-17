حملة لرفع الإشغالات وطرد الباعة الجائلين في المطرية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، حملة لرفع الإشغالات المتحركة والثابتة والباعة الجائلين للحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين بالمراكز والمدن والأحياء.

وانطلقت الحملة بتعليمات من محمد حمص، رئيس مركز المطرية، وبقيادة الدسوقي حماد نائب رئيس المركز، وحسن تقلو، رئيس قسم الإشغالات ويرافقهم محمد القفاص مدير المتابعة الميدانية.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات والباعة الجائلين، من شوارع "محمد فر يد وعزام وحمدي وسعد زغلول" والشوارع الرئيسية بالمدينة.