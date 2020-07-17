المنشآت الفندقية: "السياحة" تدرس السماح بإقامة الأفراح بالفنادق

قال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة والآثار تدرس حاليا عودة إقامة الأفراح والمؤتمرات والمناسبات بالفنادق وفقا لإجراءات احترازية مشددة، لافتا إلى أن الإجراءات ستشمل السماح بحضور 25% من السعة المقررة للقاعة مع الالتزام قدر الإمكان بوجود مسافة بين الشخص والآخر فضلا عن وجود أدوات التعقيم والمطهرات.

وأضاف لـ"الوطن" أنه من المتوقع أن تصدر وزارة السياحة والآثار ضوابط تشغيل الأفراح والمناسبات والمؤتمرات بالفنادق خلال شهر أغسطس المقبل عقب انتهاء أجازات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عاقل أن فنادق الغردقة بدأت في طرح عروض تحفيزية لجذب المواطنين لقضاء أجازات عيد الأضحى بالمدينة، لافتا إلى أن أسعار العروض المقدمة تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه للغرفة المزدوجة في اليوم، وفقا لمستوى نجومية كل فندق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظات الجمهورية السياحية إقبالا كبيرا من المواطنين خلال تلك الإجازات.

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية عن أن شركات السياحة الألمانية والبريطانية بدأت في وضع المقاصد السياحية المصرية ضمن برامجها بداية من شهر سبتمبرالمقبل، إلا أن تنفيذ تلك الرحلات إلى مصر يتطلب موافقة حكومة البلدين، موضحا أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بمحافظتي الغردقة وشرم الشيخ هم من دول أوكرنيا وبيلاروسيا وبلجيكا وسويسرا.

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أن الوزارة تدرس حاليا السماح لعدد جديد من المحافظات باستقبال السياح من الخارج خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان ستكون على رأس محافظات المرحلة الثانية التي سيتم السماح لها باستقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج، متوقعا أن يتم السماح لتلك المحافظات باستقبال السياح الأجانب بداية من شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار سمحت فقط لفنادق 3 محافظات هي "البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح" باستقبال السياح الأجانب بداية من شهر يوليو الجاري.