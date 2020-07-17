مقترح لإنشاء مدينة للتصنيع الغذائي وميناء جاف على 1200 فدان ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن هناك مقترح لإنشاء مدينة صناعية متكاملة للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية، التي تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية، على أن تضم المدينة المقترحة منطقة حرفية على مساحة 23 فدانا، ومنطقة سكنية على مساحة 12 فدانا لخدمة المدينة بإجمالي المساحة 338 فدانا.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات، إلى بحث مقترح آخر لإنشاء ميناء جاف على مساحة 900 فدان بالقرب من مقترح المدينة الصناعية للتصنيع الزراعي، والذي يمنح المنطقة الاستثمارية "المقترحة" تكاملا وميزات إضافية للموقع، حيث سيكون الميناء المقترح منطقة تصدير لمنتجات المدينة الصناعية.

ولفت غنيم إلى أن المشروع يعتمد على العمل لاستثمار سلسلة الميزات النسبية التي تتوافر للمنطقة ومحيطها كمنطقة صناعية ولوجستية بهدف تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة، لا سيما وأن مساحة المنطقة تصل لأكثر من 1200 فدان، والتي ستشمل حسب المقترح : إنشاء مدينة صناعية متكاملة لتصنيع النباتات الطبية والعطرية، بجوارها ميناء جاف للتصدير، خاصة وأن المنطقة لها موقعها الجغرافي المميز في إقليم شمال الصعيد الذي يضم محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، بجانب أن المنطقة تعتبر على الطريق الصحراوي الغربي والذي تسعى الدولة ليكون طريقا دوليا ممتد لربط مصر بالدول الأفريقية، والذي سيساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مصر وأفريقيا.

ونوه محافظ بني سويف بأنه استعرض مع المختصين الميزات النسبية والتنافسية للمنطقة، خاصة بعد إنشاء كوبري الفشن العلوي على النيل الذي يربط الشرق بالغرب بمنطقة الغرب والشرق من ناحية الجنوب، حيث سيسهم ذلك في فتح بوابة للمنطقة إلى موانئ البحر الأحمر، مع طريق بني سويف الزعفرانة الذي فتح آفاقا استثمارية للمحافظة نحو موانئ البحر الأحمر، وبذلك تكتمل سلسلة وحلقات من الميزات التنافسية للمنطقة وللمشروع المقترح، بجانب أنه سيكون الميناء الوحيد بالصعيد.

وأشار غنيم إلى إسناد ملف المشروع لنائبه الدكتور عاصم سلامة للدراسة الشاملة والتفصيلية للمنطقة، بالتعاون مع المختصين والجهات المعنية، لتقديم المقترح لرئاسة مجلس الوزراء، سعيا لتخصيص المنطقة، والبدء في الترويج للمشروع، الذي يأتي ضمن الاستراتيجية التنموية للمحافظة، وفي إطار رؤية مصر التنموية 2030 للتنمية المستدامة.