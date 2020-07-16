20 مرشحا على المقاعد الفردية لـ"الشيوخ" في بني سويف

واصلت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، ولليوم الخامس على التوالي تلقي أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا إلى 20 مرشحا حتى اليوم الخميس.

وتقدم للترشح على مقاعد الفردي كلا من: محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن مبارك، نبيل حميدة عبد الخالق، وائل وسية، ومحمد عبد الظاهر، أحمد سرور سليمان، ابو الخير ابو الخير حسن، وائل سيد قرني، وسعاد جابر، أحمد عبد الناصر، شعبان عبد العليم، حسن عثمان، حياة سيد مكي.

كما تقدم كلا من: أحمد سيد علي علي حجازي، وعلي محمود سيد عويس، وعادل أبو الوفا سنجر، وياسر سيد عباس، ومحمد علي حسن، وحسني صادق، واللواء مصطفي محمد عبدالرحيم.

وخصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي، على دائرة واحدة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا.

فيما تواصل مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، الكشوف الطبية لطالبي الترشح في مستشفى بنى سويف التخصصي وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي (القومسيون)، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.