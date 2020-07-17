الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة والرطوبة في طقس الجمعة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقسا معتدلا والرياح نشطة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح نشطة .

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 26،والاقصر العظمى 40 والصغرى 27، وأسوان العظمى 40 والصغرى 27.