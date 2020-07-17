أمريكا تدرس منع دخول أعضاء "الشيوعي الصيني".. وبكين: "مثير للشفقة"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يستبعد أي شيء" في ما يتعلق بالصين، رافضًا تأكيد ما إذا كانت هناك إمكانية لحظر دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى بلاده.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "أحد الإجراءات قيد الدراسة في البيت الأبيض هو منع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم من دخول أراضي الولايات المتحدة".

من جهته، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن هناك أفكارا كثيرة قيد الدراسة.

وبدورها وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينج، احتمال اتّخاذ واشنطن إجراء في هذا الإطار، بأنه أمر "مثير للشفقة".

وقالت: "نأمل في أن لا تفعل الولايات المتحدة أي شيء يخالف القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي، أنه "أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه وقع قانونا أقره الكونجرس، يجيز فرض عقوبات على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة". وقال: "هونج كونج ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين، لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة".

ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونج كونج، كونها تعيق استقلال المدينة، وعقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة معهم.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مادة "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن معدل رسوم مكافحة الإغراق لبعض الشركات الأمريكية ستكون عند 254.4%، فيما ستكون للبعض الآخر267.4%. وكانت وزارة التجارة الصينية أطلقت في يوليو العام الماضي تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات "إن-بروبانول" من الولايات المتحدة.