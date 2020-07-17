مصدر طبي: سناء شافع يعاني من تجمع مياه حول الرئة ويخضع لعملية بزل الصدر

قال مصدر طبي بالمستشفى الذي يعالج به الفنان الكبير سناء شافع، إنه يتواجد في المستشفى منذ مساء أمس الخميس، نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في مشاكل في التنفس، وذلك بسبب عوامل التقدم العمري.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن "شافع" سيخضع لعملية بزل الصدر مساء اليوم أو صباح غد السبت، وذلك بسبب تجمع الماء حول الرئة، وأن العملية عبارة عن سحب الماء المتواجد حول الرئة.

يذكر أن الفنان سناء شافع، شارك مؤخرًا في مسلسل ليالينا 80، والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني شتا، ونهى عابدين.