أحمد فهمي يستجم في سيناء بعد تأجيل رحلته العلاجية لفرنسا

سافر الفنان أحمد فهمي إلي سيناء لقضاء عطلته الصيفية، قبل عودته المنتظرة خلال أيام لاستكمال العمل على فيلمه الجديد "السقوط في حلم سوسن" للمخرج أحمد الجندي.

وقرر فهمي تأجيل رحلته العلاجية إلى فرنسا لشهر أغسطس المقبل، بعد تعذر سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 15 يوليو الجاري بسبب ظروف الطيران، حيث إنه سيعرض حالته على استشاري فرنسي هناك لاستمرار معاناته من آلام المريء، التي أجري بسببها جراحتين في مصر وبلجيكا.

وانتهى فهمي من تصوير فيلم "العارف" الذي يجمعه بالفنان أحمد عز، ويجسد خلاله شخصية شريرة، ويشاركهما البطولة محمود حميدة، مصطفي خاطر، كارمن بصيبص وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.