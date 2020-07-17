توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة وشبورة مائية صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 18 إلى 20 يوليو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارًا معتدل ليلًا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس السبت 18 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

طقس الأحد 19 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 29.

طقس الاثنين 20 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 30.