الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يبقي الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، يصاحب ذلك أيضا نشاط للرياح محملة بالأتربة علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار معتدل ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى والصغري 24، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و 30 للصغرى، وعلي شمال الصعيد 39 العظمي و 25 للصغرى، وجنوب الصعيد 42 للعظمى و 30 للصغرى.