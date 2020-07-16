"الأرصاد" تحذر من الشبورة والرطوبة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن شمال الصعيد يشهد طقسا حارا، كما توقعوا أن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح نشطة، وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 26، والأقصر العظمى 40 والصغرى 27، وأسوان العظمى 40 والصغرى 27.