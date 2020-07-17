نانسي عجرم تبدي تعاطفها مع أبناء مقتحم منزلها محمد الموسى

أبدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تعاطفها مع أبناء الشاب السوري محمد الموسى، الذي كان قد اقتحم منزلها بغرض السرقة في شهر يناير الماضي، وقتل على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

كشفت نانسي فى فيديو بث عبر تطبيق شاهد، بأنها تتعاطف كثيرا مع أولاد مقتحم منزلها، مؤكدة أنهم ليس لهم ذنب فيما فعله أبيهم، وأنها لم تكن تريد أن تكون هذه نهاية والدهم، ولكن زوجها اضطر لذلك.

وعلمت "الوطن" أن نانسي تفكر جديا فى مساعدة الأبناء ماليا ولكن بعد أن تنتهى القضية تماما، ويثبت نهائيا صدق حديثها حتى لا تعتبر المساعدة كأنها نوع من الرشوة.