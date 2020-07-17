نجدة الطفل: والدة الرضيعة "مكة" طلبت حماية النيابة بعد تلقيها تهديدات

تحدث صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة تعذيب أب لابنته الرضيعة "مكة"، قائلا إن وحدة تواصل خط نجدة الطفل رصدت أمس "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطفلة، وحاولنا التواصل مع الأم ثم نشرت الأم فيديو عرضته عدة قنوات، وتبين أن الأسرة من كفر الشيخ ولكن تعيش في حي المرج بالقاهرة.

وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن زواج والدي الطفلة لم يتجاوز عام وشهرين، كما أن الطفلة من مواليد مارس الماضية ومنذ ولادتها وهي تتعرض للتعذيب على يد والدها بداعي أن الأب سلوكه غير سوي وأنه يرفض ولادة البنات، مؤكدا أن العنف الظاهر يقتصر على الرضيعة فقط وليس والدتها أيضًا، موضحا أن الأم حاولت التدخل أكثر من مرة لمنع ذلك ولكنها فشلت ما اضطرها للذهاب لأهلها في كفر الشيخ ثم عادت للقاهرة أمس لتحرير محضر.

وأشار إلى أنهم مازالوا في نيابة المرج الآن وفي انتظار قرار النيابة، والذي من المتوقع أن يصدر بضبط وإحضار المتهم، متابعا: "الأم لما فاض بيها اضطرت للاستغاثة، وطلبت المساعدة من النيابة لحمايتها لأنها تتعرض لتهديدات من ساعة ما نشرت البوستات من الزوج وأسرته، والأخصائي الموجود في النيابة عرض على الأم وطفلتها وإحدى قريباتها أن يصدر قرار من النيابة بإيداعها بإحدى الدور برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة لتأمينها لحين القبض على الأب المتهم لكنها قالت إن فيه مكان آمن ممكن تقعد فيه".

وأوضح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أنه سيتم عرض الطفلة غدا على الطب الشرعي لإثبات واقعة تعرضها للضرب بصحبة الأخصائي.