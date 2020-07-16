"كفر الشيخ" تحذف خبر العثور على جثمان "غريق بلطيم"

حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، خبر العثور على جثمان نور الدين، الطالب كلية الهندسة، غريق شاطئ بلطيم، عقب نشرها بثاً مباشراً تحت عنوان" العثور على جثمان الفقيد نور كلش".

وقالت إحدى أقارب الغريق، إنها طالعت منشور الصفحة الرسمية للمحافظة وتداولته على صفحتها على موقع "فيس بوك"، لافتة إلى أنها اتصلت بذويها الموجودين على الشاطئ، وأكد بعضهم خبر العثور عليه نقلاً عن المحافظة، إلا أنها تراجعت: "وقعوا قلبنا فرحنا لما لقيناهم ناشرين خبر العثور على الجثمان، وبعد كدة شالوا البوست".

وكان محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، أجرى اتصالا بقيادات المحافظة، مؤكدا العثور على الجثمان.

وبدأت طائرة استكشاف في تمشيط الشواطئ بطول 11 كيلومتراً، كما مشطت شواطئ مدينتي رأس البر وجمصة، عقب الحصول على كل الموافقات الأمنية، وفقًا لما ذكره اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنَّ أبناء قرية الرغامة مسقط رأس الغريق وأبناء بلطيم والقرى المجاورة، شاركوا في مسح كل شواطئ مصيف بلطيم.

وكان فريقًا من الضفادع البرية، أجرى تمشيطاً للبحر منذ أول أمس، للبحث عن جثمان الطالب الغريق لمدة يومين متتالين دون العثور عليه، بينما تواصلت محاولات ذويه للبحث عنه عبر الشواطئ من مدينة بلطيم وصولاً إلى رأس البر وجمصة، قبل العثور عليه اليوم.