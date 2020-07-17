الجيش الأبيض يواصل إنجازاته.. إنقاذ أم وجنينها بعملية قلب مفتوح بأسيوط

واصل الجيش الأبيض إنجازاته في إنقاذ حياه المواطنين، حيث عرض برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية "DMC"، تقريرا حول إنقاذ حياة أم شابه وجنينها من قبل عدد من الأطباء في جراحة القلب المفتوح.

وقال الدكتور أحمد عبدالجليل أستاذ مساعد طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسيوط، عندما حضرت حالة السيدة، كانت تعاني من تراجع في الحالة الصحية، وتم رصد ضربات سريعة لقلبها، ما شكك الأطباء، في وجود مشكلة ما في الصمام الصناعي للسيدة، وتم إجراء موجات صوتية على القلب.

وقالت الدكتورة دينا مباشر مدرس مساعد طب القلب والأوعية الدموية كلية طب جامعة أسيوط، إنه تم إجراء أشعة تلفزيونية على قلب المريضة، وتبين وجود جلطة كبرى على الصمام الصناعي الميترالي، الذي غيرته منذ 4 سنوات.

وأضافت "مباشر"، خلال تقرير لها مع البرنامج، أن المريضة عندما حضرت إلى المستشفى، كانت حامل في 40 يوم، وحاولت أكثر من مرة من قبل أن تحمل لكن لم يحدث، وأجرت عملية حقن مجهري ونجحت.

وأوضحت أن المريضة كانت تعاني من مشكلات بالرئة، ووصل نسبة الأكسجين في الرئة أقل من 90، ما استلزم إدخالها لغرفة العمليات، وجرى إسعافها عبر إجراء عملية قلب مفتوح لها، لإزالة الجلطة من الصمام الميترالي الخاص بها.