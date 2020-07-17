الغرفة التجارية: السيارات غير الضارة بالبيئة لن تحول للغاز الطبيعي

قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن العالم وليس مصر فقط، بدأ في تحويل السيارات الأجرة والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، لافتا إلى أن المشروع التحويل سيجري تطبيقه قريبا.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن السيارات المتواجدة بالفعل مع المواطنين حاليا سيجري العمل بها دون تحويلها للغاز وذلك في حالة تبين أن السيارة لن تضر المواطنين والبيئة، بعد الكشف على السيارة.

وأشار إلى أن العالم حاليا بدأ يعمل على تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعي، متابعا: "الرئيس السيسي وافق على الأمر، وسيجري تنفيذه في القريب العاجل".