تنفيذ 34 قرار إزالة ضمن الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة في كفر الش

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين، التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة على سلامة، اليوم حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ضمن الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ، وجرى تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 8 حالات مباني بمساحة 815م2، و 26 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 18 قيراط و 15 سهم بمركز قلين، وذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية.

وتشمل الموجة الـ16 الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.